- Mercedes Benz effettuerà il richiamo di 116.020 autovetture vendute negli Stati Uniti, a causa di una presa da 48 volt per la messa a terra connessa in modo improprio. Lo ha reso noto oggi la National Highway Traffic Safety Administration (Nhts), l'agenzia federale statunitense preposta alla sicurezza stradale. (Was)