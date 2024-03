Innovazione: Butti, alle Agenzie di digitale e cybersicurezza i poteri sull'intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di esperti ha completato la Strategia 2024-2026 per l'intelligenza artificiale: "Il disegno di legge sulla IA che potrebbe arrivare in consiglio dei ministri la prossima settimana si colloca nel contesti della Strategia e riflette l'ambizioso impegno dell'Italia, con l'intento di porre il Paese in una posizione avanzata nel confronto internazionale sul tema. Vogliamo adottare la Strategia e far crescere le applicazioni indirizzate alle Pa ed alle imprese ma, come emerso al G7 di Trento, guardando ad una crescita responsabile, con al centro l'uomo e con un approccio etico che non trascuri nessuno dei gruppi sociali sottorappresentati". "Con questa iniziativa legislativa - ha aggiunto il sottosegretario - puntiamo a creare e sostenere un percorso innovativo per imprese, università e centri di ricerca, per le Pubbliche amministrazioni, guardando alla crescita, ma fissando meccanismi di controllo che assicurino uno sviluppo sicuro e vantaggioso dell'IA". In un recente convegno ha parlato dell'importanza di coinvolgere le partecipate di Stato sull'IA: "Le partecipate di Stato rappresentano un ponte tra l'innovazione tecnologica e l'interesse nazionale e il loro coinvolgimento è fondamentale per diversi motivi. Trattandosi di grandi aziende, possono agire come catalizzatori per pilotare e implementare soluzioni innovative di IA che possono poi essere estese a livello nazionale. In secondo luogo, avendo accesso diretto a vasti set di dati, le partecipate di Stato sono in una posizione privilegiata per alimentare sistemi di IA con informazioni preziose". Sulla cessione senza gara di PagoPa a Poligrafico e Poste è già arrivata una bocciatura dell'Antitrust: "Al momento, l'Antitrust ha sottolineato le problematiche relative a questo passaggio. Le sue osservazioni sono ora al vaglio del Mef, che fornirà le risposte necessarie. La logica dietro questa scelta strategica si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi di pagamento digitale per i cittadini e le imprese italiane, cercando di sfruttare al meglio le sinergie tra le competenze tecniche e l'ampia rete territoriale di Poligrafico e Poste Italiane", ha concluso Butti. (Rin)