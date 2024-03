Enti locali: Sangalli (Confcommercio), coinvolgere i territori e più formazione con progetto Cities

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una decina di anni Confcommercio, guidata da Carlo Sangalli, ha accresciuto l'impegno nel campo della rigenerazione urbana, anche varando il progetto Cities, come antidoto alla desertificazione commerciale. Il presidente Sangalli in una intervista al "Sole 24 Ore" ha spiegato quali sono gli interlocutori istituzionali del progetto Cities: "Il progetto si è affermato come spazio di riflessione sulle politiche urbane, promuovendo un modello di sviluppo basato sulla prossimità e su una stretta collaborazione con il mondo accademico, istituzionale e le amministrazioni locali. Una delle questioni più rilevanti resta il contrasto alla desertificazione commerciale attraverso politiche urbane integrate e in questa direzione va anche la rinnovata collaborazione con l'Anci a conferma del nostro impegno per favorire uno sviluppo urbano sostenibile". Le prossime tappe: "Nel 2024 ci aspetta un anno di lavoro intenso. È prevista un'azione di coinvolgimento dei territori che si pone il duplice obiettivo di consolidare e diffondere i risultati raggiunti nel 2023 e di esplorare nuovi temi di interesse. Penso, per esempio, ai distretti delle economie locali, alla logistica dell'ultimo miglio, alla rigenerazione degli immobili in disuso, al rilancio delle strade in declino. In questa direzione prevediamo un percorso di rafforzamento delle competenze del Sistema confederale attraverso molteplici attività di formazione". (segue) (Rin)