Corea del Sud: si conclude oggi a Seul il terzo Vertice per la democrazia

- Si conclude oggi a Seul il Vertice per la democrazia, lanciato nel 2021 dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e giunto alla sua terza edizione. L'evento di tre giorni, dedicato al tema “Democrazia per le generazioni future”, è stato scandito lunedì da discussioni sui temi del rafforzamento dei partenariati pubblico-privati per combattere le minacce digitali ai processi democratici; l’intelligenza artificiale, le tecnologie emergenti e il rispetto dei diritti nelle società democratiche; la governance di internet e il sostegno alla libertà online. I lavori della seconda giornata sono stati incentrati sul ruolo della società civile e delle organizzazioni giovanili nel plasmare il futuro della democrazia. Infine, si è tenuta la plenaria dei leader, aperta dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e alla quale hanno partecipato da remoto la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, e il presidente del Kenya, William Ruto. Alla prima giornata di lavori ha preso parte tra gli altri il segretario di Stato Usa Antony Blinken. (segue) (Git)