Corea del Sud: si conclude oggi a Seul il terzo Vertice per la democrazia (2)

- Nel discorso pronunciato durante la prima giornata di lavori, il presidente coreano Yoon Suk Yeol ha messo in guardia dai rischi per la democrazia insiti nelle nuove tecnologie, . "Le notizie false e la disinformazione basate sull'intelligenza artificiale e la tecnologia digitale non solo violano le libertà individuali e i diritti umani, ma minacciano anche i sistemi democratici", ha detto Yoon. Il presidente ha dichiarato che i Paesi hanno il dovere di condividere le loro esperienze e conoscenze per fare in modo che tecnologie come l'IA possano essere utilizzate per promuovere la democrazia, e non per danneggiarla. Yoon ha citato anche le sfide poste dalla disparità tecnologica tra i vari Paesi, menzionandola come causa prima dell'insuccesso economico e degli scarsi progressi democratici di alcuni Paesi. (segue) (Git)