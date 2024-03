Corea del Sud: si conclude oggi a Seul il terzo Vertice per la democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, ha dichiarato durante il suo intervento al Vertice che la democrazia sta affrontando sfide impegnative e bisogna impedire che fallisca. "Abbiamo tutti la responsabilità di prevenire il fallimento delle democrazie", ha affermato la rappresentante di Giacarta, esortando a promuovere una governance digitale globale, soprattutto in riferimento all’intelligenza artificiale, che può essere “un’arma a doppio taglio”. “Il percorso verso una governance digitale globale deve essere libero, aperto, sicuro, non frammentato e inclusivo”, ha avvertito la ministra, ricordando poi che deve ancora essere colmato il divario digitale. L’esponente del governo indonesiano ritiene anche che sia necessaria un’azione collettiva per la mitigazione del rischio. A Seul Marsudi ha avuto anche un colloquio bilaterale con l’omologo sudcoreano, Cho Tae-yul. (segue) (Git)