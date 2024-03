Corea del Sud: si conclude oggi a Seul il terzo Vertice per la democrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, è intervenuta al Vertice per la democrazia attraverso un videomessaggio, dichiarando che le tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, sono essenziali per uno sviluppo globale sostenibile, ma il loro abuso può danneggiare dalle fondamenta la democrazia. Se lo spazio digitale e l’informazione vengono distorti, ha osservato la ministra, le decisioni all’interno di questo spazio non possono essere ritenute davvero rappresentative della volontà del popolo, a scapito della legittimazione e della credibilità politica. Kamikawa, ricordando il Processo di Hiroshima sull’intelligenza artificiale lanciato l’anno scorso dalla presidenza giapponese del G7, ha quindi fatto appello a contrastare la manipolazione dell’informazione, anche attuata dall’estero, che crea sfiducia e divisione. (segue) (Git)