Russia: Piantedosi, non è ancora una democrazia compiuta

- La Russia, "ovviamente, deve ancora diventare una compiuta democrazia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista al "Foglio", in cui si è soffermato sulle elezioni presidenziali in Russia. "Bisognerebbe conoscere realmente quel mondo e come sono avvenute le elezioni. Francamente sarei molto frettoloso se mi unissi al coro, da una parte e dall'altra. Per il mestiere che faccio penso di essere più degli altri tenuto ad attenermi a fatti conosciuti e conoscibili", ha aggiunto. "Il contesto è evidente e lo do per scontato ma non deve esserlo: la Russia, ovviamente, deve ancora diventare una compiuta democrazia". Quanto al pericolo della propaganda putiniana in una democrazia come quella italiana, il ministro ha precisato: "Su Putin sto alle analisi che hanno reso pubbliche le agenzie di intelligence. Esiste un'attività dei russi, in Europa, che cerca di influenzare l'opinione pubblica attraverso il web. L'Italia non è immune da questi tentativi ma credo che abbiamo gli anticorpi necessari e la coscienza critica giusta per combattere questi fenomeni e tenere alla larga le infiltrazioni". Ci sono altre forme di infiltrazioni preoccupanti: "Credo che sia sotto gli occhi di tutti la presenza di un problema reale: l'antisemitismo". "Dal 7 ottobre a oggi - ha osservato il ministro - abbiamo innalzato l'attenzione su questo terreno e abbiamo registrato elementi di preoccupazione reali rispetto alla possibilità che qualcuno utilizzi il conflitto in medio oriente per portare avanti campagne antisemite, anche con possibilità che vi siano derive di tipo terroristico". "Noi - ha concluso Piantedosi - abbiamo innalzato il livello di attenzione. Lo abbiamo fatto rispetto alla vigilanza degli obiettivi fissi e lo abbiamo fatto andando a individuare con prontezza le persone considerate pericolose per la sicurezza nazionale, o perché radicalizzate o perché colte nel tentativo di avvicinamento a logiche potenzialmente terroristiche". (Rin)