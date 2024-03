Gaza: Cameron, Regno Unito continua a spingere Israele per consegna di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito continua a spingere Israele affinché consenta l'apertura di più valichi verso Gaza per la consegna degli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, che ha affermato che il governo di Londra sta "spingendo Israele a consentire l'apertura di più valichi di frontiera e per periodi più lunghi, e a ripristinare l'assistenza sanitaria, l'acqua e i servizi igienico-sanitari". "È fondamentale mantenere in movimento il flusso di aiuti verso Gaza per porre fine alle sofferenze" ha detto il ministro, riportando come il rapporto dell'Ipc avverte di una "carestia imminente". Le dichiarazioni di Cameron arrivano dopo che il Regno Unito ha fornito cibo per 275 mila persone a Gaza. (Rel)