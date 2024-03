Turchia-Spagna: oggi incontro tra ministri Esteri, discuteranno di Medio Oriente e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, inizia oggi una nuova tappa del suo viaggio nei Paesi del Medio Oriente con una visita ad Ankara dove avrà un incontro con l'omologo turco Hakan Fidan. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero degli Esteri di Madrid, i due capi delle diplomazie discuteranno della violenza nella regione, della situazione umanitaria a Gaza e dei possibili passi verso la pace e dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Tra i temi all'ordine del giorno ci sarà anche la cooperazione in materia di difesa e Nato. Il viaggio di Albares ha anche un aspetto economico, dato il gran numero di aziende spagnole presenti in Turchia e a tal proposito ne discuterà con il ministro delle Finanze e del Tesoro, Mehmet Simsek. (Spm)