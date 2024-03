Commercio: Decaro (Anci), incentivi a chi valorizza identità e produzioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desertificazione commerciale: una emergenza delle città italiane. Antonio Decaro, sindaco di Bari dal 2014 e presidente dell'Anci dall'ottobre 2016 condivide l'allarme lanciato da Confcommercio: "Certamente lo condivido - ha detto in un'intervista al "Sole 24 Ore" -, del resto parliamo di un fenomeno che dura da tempo, precede gli anni duri del Covid ed è stato pesantemente aggravato dalla pandemia, e adesso tutti noi sindaci lo abbiamo sotto gli occhi: serrande abbassate, negozi sfitti, l'abbandono di angoli o di interi pezzi di strada". "Anci - ha aggiunto - con Confcommercio sta monitorando il fenomeno in città di grande e media dimensione, per mettere in campo iniziative di contrasto". Quanto alla causa delle chiusure: "Come sempre quando si parla di grandi tendenze, c'è una concorrenza di fattori diversi, e fra questi la difficoltà economiche delle famiglie è ovviamente ciò che ci angoscia di più. Pensate che secondo i dati di Svimez solo nel 2022 l'inflazione ha eroso 2,9 punti del reddito disponibile delle famiglie meridionali. Poi cambia la tipologia del commercio, dobbiamo sapere che il fenomeno della desertificazione commerciale è frutto anche dell'affermarsi di nuovi stili di vita e di consumo, nuove modalità e canali di vendita, l'online soprattutto". (segue) (Rin)