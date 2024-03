Commercio: Decaro (Anci), incentivi a chi valorizza identità e produzioni locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anci per combattere il fenomeno è impegnata "a fondo su questo terreno, perché siamo convinti che non sia solo un problema dei commercianti o di singoli imprenditori. È un vero e proprio tema sociale, che si accompagna all'invecchiamento della popolazione, al calo dei residenti stabili e alla crescita in parallelo dei cosiddetti 'city users', cioè coloro che 'usano' la città e i suoi servizi senza però abitarci, pendolari o turisti. In molte città, come nella mia, a Bari, ci sono forme di sostegno e incentivi all'apertura di esercizi commerciali dove siano valorizzati l'identità del territorio e le sue produzioni". Ma, più in generale, "la leva da muovere è quella della rigenerazione urbana, sulla quale abbiamo trovato l'adesione e la collaborazione di Confcommercio: dobbiamo avere una visione nuova del terziario urbano, e intervenire per contrastare il degrado dei quartieri che fa seguito alla desertificazione commerciale. Gli spazi privati che non sono più adibiti al commercio non possono essere lasciati alla rovina ma vanno resi nuovamente funzionali e utilizzabili per altre fruizioni da parte dei cittadini, innescando un circolo virtuoso che crea occasioni e vantaggi anche al settore del commercio". Desertificazione commerciale fa il paio con spopolamento: "Oggi l'Anci ha riunito tanti amministratori abruzzesi, della Basilicata, del Molise, della Puglia. Lo spopolamento è un'emergenza nazionale. Parliamo di circa duemila Comuni, sugli ottomila totali, che perdono residenti con percentuali che vanno da un minimo del 20 per cento fino a oltre l'80 per cento. Ciò significa progressivo abbandono del territorio e della sua manutenzione, di servizi, invecchiamento della popolazione. I giovani potrebbero rimanere, spesso vorrebbero, ma se ne vanno. Per cominciare, basterebbe un impegno serio per la digitalizzazione anche nelle aree interne del Paese, con cui noi possiamo puntare a rovesciare questo destino negativo nel suo esatto contrario", ha concluso Decaro. (Rin)