Tunisia: presidente Saied grazia 1.467 condannati per Giornata indipendenza

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha deciso di concedere la grazia a 1.467 condannati, portando alla scarcerazione di 483 di loro, in occasione della Giornata nazionale dell'indipendenza. Il 20 marzo del 1956, il Paese più settentrionale dell'Africa pose fine a quasi un secolo di protettorato coloniale francese. La capitale Tunisi ospita oggi sfilate per onorare questa ricorrenza storica, che quest'anno cade durante il mese sacro di Ramadan. Funzionari governativi parteciperanno alle cerimonie di deposizione di corone di fiori per commemorare "i martiri" della liberazione insieme ai cittadini di tutto il Paese.(Tut)