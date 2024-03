Imprese: Marino (Hitachi Rail) a “Nova”, Italia fondamentale per attività del Gruppo in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono diventati per il Gruppo Hitachi un “mercato domestico”, nel quadro della “nostra strategia globale e di internazionalizzazione”. Lo ha detto Giuseppe Marino, amministratore delegato del Gruppo Hitachi Rail, durante una intervista con “Agenzia Nova” a margine di un evento organizzato dalla società a Washington, per presentare le nuove carrozze che ha prodotto per la metropolitana della capitale statunitense. “Gli Usa sono il secondo mercato mondiale nel mondo ferroviario, e noi nel Paese abbiamo una lunga storia iniziata con Ansaldo Sts e con l’acquisizione di Union Switch and Signals, nel 1988”, ha detto, aggiungendo che il gruppo ha 1.500 ingegneri ai quartier generali di Pittsburgh in Pennsylvania, oltre ad uno stabilimento a Miami e a quello in fase di costruzione a Hagerstown, in Maryland. (segue) (Was)