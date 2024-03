Imprese: Marino (Hitachi Rail) a “Nova”, Italia fondamentale per attività del Gruppo in tutto il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova fabbrica, che sarà in grado di produrre dai vagoni per le metropolitane ai treni ad alta velocità, aprirà il prossimo giugno, e partirà con il primo ordine di 256 carrozze Serie 8000 per la metropolitana di Washington, con opzioni fino ad un massimo di 800 dopo il completamento della prima consegna, prevista per la seconda metà del 2025. Il contratto, firmato nel 2021, ha un valore comprensivo delle opzioni pari a circa 2,2 miliardi di dollari. Lo stabilimento avrà una estensione di circa 30 mila metri quadri, che includono una ampia area di produzione, il magazzino, gli uffici e un binario di prova di circa 750 metri, che consentirà i test dinamici dei veicoli. L’ingegner Marino ha anche sottolineato il ruolo del ramo italiano del gruppo, dopo la firma di un contratto da 861 milioni di euro con Trenitalia per la fornitura di 30 treni ad alta velocità. “Si tratta di un momento importante, e stiamo lavorando anche all’estensione del segnalamento sulla rete ferroviaria ad alta velocità”, ha detto. Ma soprattutto, ha spiegato, l’Italia “è diventata la design authority per tutte le attività che vengono fatte fuori dal Giappone, e quindi abbiamo un ruolo fondamentale, dal punto di vista delle competenze ingegneristiche, per tutto ciò che facciamo come Gruppo Hitachi nel resto del mondo”. (segue) (Was)