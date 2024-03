Imprese: Marino (Hitachi Rail) a “Nova”, Italia fondamentale per attività del Gruppo in tutto il mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, ha continuato, il modello tecnologico italiano nel comparto ferroviario “è sicuramente un modello che esportiamo in tutto il mondo”. Il sistema italiano, ha spiegato, è “sicuramente competitivo dal punto di vista della tecnologia, anche per quanto riguarda lo sviluppo: abbiamo un treno Frecciarossa omologato per andare a 360 chilometri orari che è sicuramente una eccellenza mondiale, e il nostro è un modello che esportiamo in tutto il mondo”. Parlando delle prospettive del Gruppo e del ramo italiano, forte di ordini e ricavi in crescita, Marino ha anche fatto cenno al via libera annunciato lo scorso ottobre dalla Commissione europea per l’acquisizione di Thales Gts (Ground transportation systems), il ramo del gruppo francese dedicato al segnalamento ferroviario, da parte di Hitachi Rail. “Dopo il via libera condizionato dell’antitrust, stiamo lavorando per completare l’acquisizione entro l’anno in corso: dopo l’operazione, il nostro gruppo sarà un gruppo globale”, ha detto. (segue) (Was)