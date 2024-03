Imprese: Marino (Hitachi Rail) a “Nova”, Italia fondamentale per attività del Gruppo in tutto il mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato, infine, sull’impatto della transizione ecologica e digitale sul settore ferroviario, l’ingegner Marino ha sottolineato che il comparto è al centro di tutti questi processi. “Abbiamo in corso una rivoluzione digitale, una transizione ecologica e una transizione della mobilità: il mondo ferroviario le vive tutte, in un colpo solo”, ha detto, aggiungendo che la digitalizzazione ha portato con sé opportunità di crescita e di miglioramento delle performance. Grande attenzione, ha precisato, va prestata anche al tema della sostenibilità. “Il treno è green per definizione, ma sempre di più stiamo portando modelli che risparmiano energia”, ha spiegato. In generale, in un’ottica di mobilità del futuro, occorre “spingere sempre di più su una transizione da trasporto privato a trasporto pubblico”. (Was)