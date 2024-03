© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della giornata cielo sereno sui rilievi di confine, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse sui settori di pianura e prealpini, in dissolvimento dal pomeriggio con progressivo transito di velature da Ovest verso Est. Precipitazioni assenti o al più isolati occasionali deboli nella notte sulla fascia prealpina. Temperature minime in pianura tra 5 e 8° massime tra 16 e 19°. (Rem)