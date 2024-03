Cina: Banca centrale rinnova comitato di politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese (Pboc) ha riorganizzato il suo comitato di politica monetaria per includere il presidente della Commissione di regolamentazione dei titoli (Crsc), Wu Qing, il vice governatore della banca centrale, Xuan Changneng, e due nuovi membri accademici. Lo riferisce la Pboc in una nota, ricordando che Wu si è insediato a capo della Crsc il mese scorso e che sostituirà Yi Huiman nel comitato. I due nuovi membri accademici entrati nel comitato di politica monetaria, presieduto dal governatore della Banca centrale Pan Gongsheng, sono: Huang Yiping, dell'Università di Pechino, e Huang Haizhou, dell'Università Tsinghua. Huang Yiping ha un dottorato in economia presso l'Università nazionale australiana e ha lavorato presso le multinazionali Citi e Barclays. È preside della Scuola nazionale di sviluppo dell'Università di Pechino. Ha fatto parte del comitato politico della Pboc anche tra il 2015 e il 2018. (segue) (Cip)