Cina: Banca centrale rinnova comitato di politica monetaria (2)

- Huang Haizhou, economista di formazione statunitense, è stato dirigente senior presso la banca d'investimento China International Capital Corporation (Cicc) e ha insegnato presso l'Università cinese di Hong Kong. I due nuovi membri accademici sostituiscono Liu Shijin e Cai Fang, entrambi influenti economisti governativi. Il comitato si riunisce una volta ogni trimestre per discutere questioni economiche e politiche, raccomandando cambiamenti quando necessario. Gode tuttavia di un’influenza limitata. Il governo cinese ha infatti modificato le regole del comitato politico della banca centrale per rafforzare la leadership del Partito comunista. La Banca centrale, dunque, non ha la stessa indipendenza di istituzioni come la Federal Reserve statunitense e necessita dell’approvazione del governo su cambiamenti chiave nei tassi d’interesse o nel valore dello yuan. (Cip)