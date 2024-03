Cina: Banca centrale mantiene invariati tassi d’interesse primario a uno e cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha mantenuto invariati i tassi d’interesse primario a uno e cinque anni, in linea con le previsioni degli analisti. Il tasso di riferimento sui prestiti a un anno (Lpr) è rimasto invariato al 3,45 per cento, mentre il tasso a cinque anni, su cui molti enti creditizi basano i propri tassi di mutui, è rimasto fermo al 3,95 per cento. La scorsa settimana, la Banca centrale ha lasciato invariato il tasso sulle operazioni di prestito a medio termine (Mlf), che funge da guida per l’Lpr. Il tasso di riferimento su 53,8 miliardi di dollari di prestiti a medio termine a un anno per alcuni istituti finanziari è stato lasciato invariato al 2,5 per cento. La banca ha inoltre iniettato liquidità nel sistema finanziario per 13 miliardi di yuan (circa due miliardi di dollari), attraverso pronti contro termine a sette giorni, mantenendo i costi invariati all'1,8 per cento. Con 481 miliardi di yuan (circa 67 miliardi di dollari) di prestiti a medio termine destinati a scadere questo mese, l'operazione ha comportato un ritiro netto di fondi dal sistema bancario per 94 miliardi di yuan (13 miliardi di dollari). (Cip)