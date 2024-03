Bari: Prisco, assurdo accusare Viminale di partigianeria, contrastiamo infiltrazioni mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovo scandaloso che a Bari il sindaco Decaro consideri "atto di guerra" quello che avviene in decine di comuni per questioni infinitamente meno gravi di quelle rilevate dalla magistratura nel capoluogo pugliese. “Il presidente Anci non dovrebbe nemmeno pensare quello che ha scritto nelle ultime ore, accusando il Viminale di partigianeria”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, commentando alcune dichiarazioni del sindaco di Bari Decaro. “Dall'inizio del nostro governo sono stati 15 i comuni sciolti, di cui: quattro a guida centrodestra, tre a guida centrosinistra e otto espressioni di liste civiche. Assurdo dunque che per Decaro un atto dovuto, un istituto previsto dalle leggi italiane, venga fatto passare per un ‘atto di guerra’. Il governo e il ministero dell'Interno sono interessati soltanto la lotta alle mafie e al ripristino della legalità nella gestione degli enti locali e della pubblica amministrazione. Non ci sono zone franche quando si tratta di possibili infiltrazioni mafiose nel nostro sistema", aggiunge. (Rin)