- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Montecitorio per assistere alla discussione sulle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024. Al termine del dibattito è in programma la replica della premier. Spazio, a seguire, alle dichiarazioni di voto ed al voto sulle risoluzioni che saranno presentate dai gruppi parlamentari. (Rin)