Balcani: Volodin, Usa fanno di tutto per far dimenticare bombardamenti Nato contro Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per far dimenticare come la Nato, su loro ordine, aggirando il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, abbia bombardato Belgrado e altre città della ex Jugoslavia. Lo ha scritto il presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) Vjacheslav Volodin su Telegram. Oggi la Duma esaminerà una bozza di appello in occasione del 25esimo anniversario del bombardamento della Nato in Jugoslavia. "Dal 1999, Washington ha fatto di tutto per far dimenticare alla gente come la Nato, su suo ordine, aggirando il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, abbia barbaramente bombardato la pacifica Belgrado e altre città della Jugoslavia", ha scritto Volodin sul suo canale Telegram. Il presidente della Camera bassa ha osservato che Washington e Bruxelles hanno distrutto il Paese, ma nessuno dei leader degli Stati Uniti e dei Paesi della Nato, compreso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è mai stato punito. Inoltre, i responsabili della morte del leader jugoslavo Slobodan Milosevic nel carcere dell'Aja non sono ancora stati ritenuti responsabili. "Il mondo è obbligato a dare una valutazione equa degli eventi di quegli anni: a chiedere conto e a condannare i responsabili della distruzione della Jugoslavia", ha concluso Volodin. (Rum)