Thailandia-Regno Unito: Cameron inizia visita a Bangkok, "siamo Paesi distanti ma simili"

- Thailandia e Regno Unito sono due Paesi geograficamente distanti, ma simili sotto molti punti di vista. Lo ha scritto il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Bangkok Post" in occasione dell'inizio della sua visita ufficiale in Thailandia. In occasione della visita sarà annunciata ufficialmente l’elevazione delle relazioni a partenariato strategico, per il Paese asiatico il primo con un Paese europeo, come anticipato ieri da un comunicato del ministero degli Esteri thailandese, e come confermato dal ministro britannico. Nell'editoriale Cameron ha evidenziato che i due Paesi sono accomunati da una simile visione del mondo, e "dal comune riconoscimento dei benefici apportati alla sicurezza e alla prosperità reciproci dal rafforzamento dei legami" bilaterali. "La Thailandia siede nel nuovo epicentro della crescita globale, con il 60 per cento delle spedizioni marittime mondiali che attraversano la regione dell'Indo-Pacifico. Il Regno Unito è un'economia altamente innovativa e qualificata: abbiamo quattro delle prime 10 università mondiali, siamo terzi per unicorni tecnologici, e l'economia globalmente più connessa del G20", ha affermato il ministro britannico, ricordando che il prossimo anno si celebreranno i 170 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali. (segue) (Fim)