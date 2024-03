Thailandia-Regno Unito: Cameron inizia visita a Bangkok, "siamo Paesi distanti ma simili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'editoriale, Cameron ha anticipato che durante la sua visita firmerà l'Accordo sui servizi aerei Regno Unito-Thailandia, per rafforzare i flussi di viaggiatori tra i due Paesi e facilitare "il commercio, il turismo e gli investimenti aziendali". Cameron ha annunciato inoltre che il Regno Unito stanzierà 6 milioni di sterline per sostenere progetti di ricerca congiunti negli ambiti dei sistemi di trasporto sostenibili, della finanza verde e dello scambio di certificati di emissione. Per quanto riguarda la difesa, Cameron prenderà visione di uno dei caccia Gripen in dotazione alla forza aerea thailandese: nell'editoriale, il ministro ricorda che "le aziende britanniche forniscono il 40 per cento dei componenti di questo jet svedese". (segue) (Fim)