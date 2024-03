Energia: "Bloomberg", incidente coinvolge petroliera carica di greggio russo al largo della Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petroliera Andromeda Star della cosiddetta "flotta ombra" di navi che trasportano petrolio greggio russo si è scontrata con un'altra imbarcazione al largo delle coste della Danimarca. Lo riporta l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui l'incidente che ha coinvolto la petroliera Andromeda Star è avvenuto il 2 marzo, come si legge anche in una nota dell'Autorità marittima danese. Il caso è ancora sotto indagine, ha riferito l'ente statale di Copenaghen, senza fornire ulteriori dettagli. La nave avrebbe dovuto consegnare il petrolio russo Ural il 4 marzo nel porto baltico di Primorsk ma, a causa dell'incidente, si trova dal 17 marzo in un porto danese per effettuare delle riparazioni. Secondo "Bloomberg", questo incidente ricorda ancora una volta i rischi che la "flotta ombra" rappresenta per le acque anche di quei Paesi europei che non commerciano più petrolio con la Russia. La petroliera in questione è gestita dalla compagnia Margao Marine Solutions Opc, con sede a Goa, in India. La Russia ha creato una “flotta ombra” di petroliere per sostenere le esportazioni di petrolio in risposta a una serie di sanzioni da parte di Stati Uniti, Unione europea e G7 che limitano il commercio con la comunità occidentale dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Secondo alcune stime del settore, questa flotta comprende fino a 600 navi. (Was)