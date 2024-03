Poste Italiane: nuovo piano strategico, ricavi 2028 a 13,5 miliardi, utile netto a 2,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricavi di gruppo a 13,5 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 3 per cento, con contributi positivi da tutti i segmenti di business; risultato operativo (Ebit) a 3,2 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 4 per cento, con il contributo di tutte le unità di business che più che compensa l'incremento dei costi; utile netto pari a 2,3 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 4 per cento. Questi alcuni dei dati previsti dal nuovo piano strategico di Poste Italiane 2024-2028 “The connecting platform”, approvato dal Consiglio di amministrazione di Poste. Il piano prevede inoltre un incremento sostenibile di cassa e capitale alla base di un'ampia e diversificata distribuzione a monte dei dividendi da parte delle controllate, a sostegno di una accresciuta politica di dividendi del Gruppo: da un dividendo proposto per azione pari a 0,80 euro nel 2023 a non meno di 1,0 euro a partire dal 2026, che cresce dal 2023 del 7 per cento annuo con almeno il 65 per cento di pay-out ratio previsto in arco piano. (Rin)