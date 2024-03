Italia-Corea del Sud: a Seul l'ottava edizione degli Italian Design Days, "Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 e 21 marzo prossimi si terrà a Seoul l’ottava edizione degli Italian Design Days, dedicati quest’anno al tema “Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità” ed organizzati dall’ambasciata d’Italia a Seul e l’Italian Trade Agency in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura e Hyundai Card. Il programma di quest’anno si svilupperà su due giornate, che porranno l’attenzione sul processo produttivo italiano e la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione per rispondere a temi attuali, quali l’inclusività e la tutela ambientale. A rappresentare in Corea il design italiano è Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano e responsabile marketing e comunicazione del marchio italiano di arredamento Porro S.p.a., già direttrice di produzione per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici 2012 a Londra e 2014 a Sochi.Nel corso delle due giornate numerosi esperti di design italiani e coreani avranno l’occasione di espandere le loro conoscenze reciproche e intensificare la cooperazione. (segue) (Com)