Italia-Corea del Sud: a Seul l'ottava edizione degli Italian Design Days, "Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità” (2)

- Il 20 marzo presso la Hyundai Card Design Library con il seminario dal titolo “Korea and Italy as Partners on Design Innovation and Sustainability”, Maria Porro parlerà del valore del “buon design” e della direzione della 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano, la principale fiera di arredamento europea e mondiale che si terrà a Milano dal 16 al 21 aprile prossimi nel quartiere fieristico di Fiera Milano, Rho. Sarà presente come relatore anche la presidente di DesignHouse, Lee Young-hye, con un intervento sulle sfide dei nostri tempi dell’industria del design. Il 21 marzo si terrà un seminario dedicato ai giovani talenti presso High Street Italia, lo showroom permanente del Made in Italy a Seul. Nel discutere della prossima edizione del Salone del Mobile.Milano, l’evento si concentrerà su temi quali intelligenza artificiale, Big Data e l’importanza della formazione dei giovani, raccontando l’iniziativa “SaloneSatellite”, hub milanese dedicato ai designer under 35, fondato e curato da Marva Griffin Wilshire. (segue) (Com)