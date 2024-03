Uzbekistan-Azerbaigian: presidente Mirziyoyev ratifica accordo di cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha approvato un accordo intergovernativo con l'Azerbaigian sull'approfondimento della cooperazione nel settore energetico. "Approvare un accordo tra il governo della Repubblica dell'Uzbekistan e il governo della Repubblica dell'Azerbaigian sull'ulteriore approfondimento della cooperazione nel settore energetico", si legge nella risoluzione pubblicata sul sito web della banca dati legislativa nazionale. L’accordo è stato firmato il 22 agosto 2023 a Baku durante la visita di Mirziyoyev in Azerbaigian. Mirziyoyev ha incaricato il ministero degli Affari esteri di inviare una notifica alla parte azerbaigiana sull'attuazione da parte dell'Uzbekistan delle procedure statali interne necessarie per l'entrata in vigore del trattato. Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev aveva approvato questo documento nel novembre 2023. Lo scorso agosto la compagnia Uzbekneftegaz e la compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar hanno firmato un accordo di cooperazione. Il documento, in particolare, prevede la partecipazione a diversi progetti in entrambi i Paesi. (Res)