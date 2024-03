Poste Italiane: Del Fante, rimodelliamo nostro business per una crescita sostanziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il percorso di trasformazione di Poste Italiane è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace e affidabile d’Italia”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, presentando il nuovo piano strategico 2024-2028 “The connecting platform”. “Siamo, tuttavia, andati oltre e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital in Italia, basandoci sull'integrazione di molteplici punti di contatto e creando un ecosistema omnicanale, nel quale tutte le componenti della piattaforma si completano vicendevolmente. Abbiamo investito sul digitale, sui dati e sui nostri business, mettendo al centro la nostra ampia base clienti”, ha proseguito. “Con questo nuovo piano strategico – ha sottolineato – stiamo rimodellando il nostro business, per cogliere una crescita sostanziale: con il Nuovo modello di servizio commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e con la trasformazione logistica, che fa evolvere il nostro modello in una rete all’avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business della corrispondenza e dei pacchi”. (Rin)