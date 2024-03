Difesa: Papperger (Rheinmetall), Paesi Ue dovrebbero realizzare sistema missilistico simile all'Iron Dome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei dovrebbero lavorare alla creazione di un sistema di difesa antimissile simile all’Iron Dome israeliano. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda tedesca del settore della difesa Rheinmetall Armin Papperger in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". "Credo anche che sarebbe bello che l'Europa trovasse una soluzione autonoma simile all'Iron Dome, e non solo", ha detto Papperger. L'Ad ha aggiunto che il progetto per costruire un sistema di difesa aerea a corto raggio è già stato preso in considerazione a livello europeo, in particolare nel quadro dell'iniziativa tedesca Sky Shield. Il dirigente di un’altra società di difesa europea, di cui il "Financial Times" ha garantito l'anonimato, ha osservato che l’Europa “ha tutte le capacità per creare una difesa aerea a tutti gli effetti, bisogna solo decidere se usarle o meno”. Come sottolinea il quotidiano, la proposta di Papperger è coerente con la linea dei Paesi dell’Ue, che stanno attivamente aumentando le spese per la difesa e cercando di eliminare il ritardo in questo settore, temendo una presunta possibile minaccia da parte della Russia. (segue) (Rel)