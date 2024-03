Difesa: Papperger (Rheinmetall), Paesi Ue dovrebbero realizzare sistema missilistico simile all'Iron Dome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la Germania ha presentato un’iniziativa per formare un sistema europeo unificato di difesa missilistica e aerea, lo European Sky Shield, nonché per garantire l’acquisizione comune di sistemi di difesa missilistica e di difesa aerea a corto, medio e lungo raggio. La lettera di intenti per aderire all'iniziativa è stata firmata da 14 Stati membri della Nato (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia, Romania, Slovenia e Regno Unito), e dalla Finlandia che all'epoca non faceva ancora parte dell'Alleanza. Danimarca e Svezia hanno aderito nel febbraio 2023, seguite da Austria e Svizzera a luglio. Il 16 febbraio 2024 questi accordi sono stati firmati da Grecia e Turchia. (Rel)