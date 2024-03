Pakistan: Fondo monetario sblocca prestito da 1,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), ha concluso la missione per la seconda revisione dell’Accordo stand-by (Sba) col Pakistan, verificando il rispetto dei termini dell'accordo e autorizzando l’erogazione della terza e ultima rata di 1,1 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il Fondo monetario tramite un comunicato stampa del capo della sua delegazione a Islamabad, Nathan Porter. Ieri la missione del Fondo monetaria aveva prolungato di un giorno la sua permanenza a Islamabad a causa del mancato raggiungimento di un consenso con le autorità locali sulle condizioni per l’erogazione della terza rata del prestito. Secondo il quotidiano pachistano “The News International”, il disaccordo riguardava soprattutto l’aumento delle tariffe dell’elettricità e del gas e l’adeguamento dei prezzi dei carburanti. La stessa testata ha precedentemente ipotizzato che il Fondo potrebbe sollecitare l’esecutivo a varare una manovra finanziaria aggiuntiva e aumentare le aliquote di diverse imposte, in particolare l’imposta generale sulle vendite (Gst). Inoltre, ha anticipato che il governo potrebbe presentare all’Fmi la domanda formale di un nuovo prestito il mese prossimo, a margine della riunione di primavera in programma a Washington dal 15 al 20 aprile. La richiesta dovrebbe essere di otto miliardi di dollari. (segue) (Inn)