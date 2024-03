Pakistan: Fondo monetario sblocca prestito da 1,1 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana (7 marzo) la portavoce del Fondo monetario internazionale, Julie Kozack, ha dichiarato che l’Fmi avrebbe organizzato una missione in Pakistan per la seconda revisione dell’Accordo stand-by subito dopo l’insediamento del nuovo governo e che la priorità del momento è il completamento del programma previsto dall’accordo, che terminerà ad aprile. La portavoce ha ricordato che l’11 gennaio il Consiglio esecutivo del Fondo ha approvato la prima revisione dell’Accordo stand-by, nell’ambito del quale sono stati erogati in totale 1,9 miliardi di dollari. “Durante il periodo del governo provvisorio, le autorità hanno mantenuto la stabilità economica attraverso il rigoroso rispetto degli obiettivi fiscali, tutelando allo stesso tempo la rete di sicurezza sociale, mantenendo una politica monetaria restrittiva per controllare l’inflazione e continuando ad accumulare riserve valutarie”, ha riconosciuto Kozack, ribadendo quanto già affermato in precedenti occasioni. (segue) (Inn)