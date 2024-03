Pakistan: Fondo monetario sblocca prestito da 1,1 miliardi di dollari (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 febbraio l’agenzia Fitch Ratings ha avvertito che il risultato delle elezioni in Pakistan e la conseguente incertezza politica a breve termine potrebbero complicare gli sforzi di Islamabad per raggiungere un accordo di finanziamento con il Fondo monetario internazionale dopo l’Accordo stand-by con scadenza a marzo. Fitch ritiene essenziale una nuova intesa con l’Fmi, da cui si attende condizioni più severe; in caso contrario la pressione sulla liquidità e la probabilità di default aumenterebbero. Nonostante la prevista formazione di un governo di coalizione “in tempi relativamente brevi”, secondo l’agenzia “i rischi per la stabilità politica rimangano elevati” e “il malcontento dell’opinione pubblica potrebbe aumentare ulteriormente” con l’esclusione del Pti. Inoltre, “le finanze esterne del Pakistan rimarranno strutturalmente deboli finché non si svilupperà un settore privato in grado di generare entrate significativamente maggiori dalle esportazioni, attrarre investimenti esteri diretti o ridurre la dipendenza dalle importazioni”, si legge in un comunicato. (Inn)