Italia-Corea del Sud: Italian Design Days, a Seul la presidente del Salone Del Mobile.Milano Maria Porro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Salone Del Mobile.Milano Maria Porro è protagonista dell'ottava edizione degli Italian Design Days in corso a Seul, dedicati quest’anno al tema “Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità”. Maria Porro, che è anche responsabile marketing e comunicazione del marchio italiano di arredamento Porro S.p.a., ed è stata direttrice di produzione per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2012 a Londra e 2014 a Sochi, ha tenuto una special lecture per gli studenti di design e architettura su Salone Del Mobile e design di arredo. Alle ore 16 (le 8 in Italia) si è aperto invece presso la Hyundai Card Design Library il seminario dal titolo “Korea and Italy as Partners on Design Innovation and Sustainability”, durante il quale Porro parlerà del valore del “buon design” e della direzione della 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano, la principale fiera di arredamento europea e mondiale che si terrà a Milano dal 16 al 21 aprile prossimi nel quartiere fieristico di Fiera Milano, Rho. Presente come relatore anche la presidente di DesignHouse, Lee Young-hye, con un intervento sulle sfide dei nostri tempi dell’industria del design. (segue) (Git)