Italia-Corea del Sud: Italian Design Days, a Seul la presidente del Salone Del Mobile.Milano Maria Porro (2)

- L'ottava edizione degli Italian Design Days, dedicati quest'anno al tema “Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità”, è stata organizzata dall’ambasciata d’Italia a Seul e l’Italian Trade Agency in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura e Hyundai Card. Il programma prevede per domani, 21 marzo un seminario dedicato ai giovani talenti presso High Street Italia, lo showroom permanente del Made in Italy a Seul. Nel discutere della prossima edizione del Salone del Mobile.Milano, l’evento si concentrerà su temi quali intelligenza artificiale, Big Data e l’importanza della formazione dei giovani, raccontando l’iniziativa “SaloneSatellite”, hub milanese dedicato ai designer under 35, fondato e curato da Marva Griffin Wilshire. Oltre a Maria Porro, sarà presente anche Jaehyuk Yang dello Studio Umzikim, ex partecipante di spicco di “SaloneSatellite”. Durante il corso della giornata verrà anche inaugurata la mostra “100 vasi italiani”, che consentirà di scoprire le peculiarità dell’interior design italiano. (segue) (Git)