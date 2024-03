Italia-Corea del Sud: Italian Design Days, a Seul la presidente del Salone Del Mobile.Milano Maria Porro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italian Design Day si riconferma un appuntamento fondamentale per la promozione del design in Corea, Paese che è sempre più interessato al settore, soprattutto nel comparto di fascia alta. Oltre ai valori, quali bellezza e qualità del design italiano, quest’anno abbiamo voluto trasmettere il concetto per cui il nostro design non si ferma all’estetica ma crea innovazioni in grado di contribuire alle sfide dei nostri tempi, prima fra tutte quella della produzione sostenibile”, ha commentato in merito all'evento l’ambasciatrice d’Italia nella Repubblica di Corea, Emilia Gatto. (Git)