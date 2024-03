Malesia: banca centrale prevede crescita Pil tra il 4 e il 5 per cento nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo ministro delle Finanze Amir Hamzah Azizan ha dichiarato all'agenzia di stampa nazionale "Bernama" che il valore del ringgit nei confronti del dollaro dovrebbe stabilizzarsi non appena le autorità statunitensi annunceranno lo stop alla politica di rialzi dei tassi d'interesse. "Oltre a questo - ha aggiunto - giocherà un ruolo anche il lavoro duro del governo per riportare gli investimenti diretti esteri nell'economia nazionale". L'economia della Malesia è cresciuta intanto del 3,7 per cento su base annua nel 2023. Il dato è inferiore all'obiettivo del governo, che puntava lo scorso anno a una crescita del Pil compresa tra il 4 e il 5 per cento: sul risultato ha pesato la "protratta debolezza" della domanda esterna, secondo quanto riferito dalla banca centrale. Nel quarto trimestre dello scorso anno la crescita è rallentata al 3 per cento a causa del calo delle esportazioni. (segue) (Fim)