Corea del Nord: Kim supervisiona test motore per missile ipersonico a medio raggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha guidato il 15 marzo l’addestramento delle unità aviotrasportate dell’Esercito popolare da una postazione di osservazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”. L’addestramento aveva lo scopo di verificare la prontezza dei paracadutisti ad essere mobilitati per qualsiasi piano operativo in circostanze di guerra a sorpresa e di valutare le loro capacità belliche in diverse procedure di combattimento: sopra il campo di addestramento i paracadutisti si sono lanciati dagli aerei su obiettivi nemici simulati, che sono stati raggiunto. Kim ha espresso soddisfazione per la “perfetta prontezza al combattimento” emersa dall’addestramento. (segue) (Git)