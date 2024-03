Imprese: Nvidia intende acquistare chip di memoria a banda larga da Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nvidia intende acquistare chip di memoria a banda larga (Hbm), un componente cruciale dei suoi processori per l'intelligenza artificiale, dal colosso sudcoreano dei semiconduttori Samsung Electronics. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che Samsung sta cercando di recuperare terreno sulla concorrente coreana SkHynix, che ha già avviato la produzione in massa di chip Hbm di nuova generazione. Il cofondatore e ad di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che la compagnia sta completando la valutazione dei chip Hbm di Samsung e inizierà a utilizzarli in futuro. (segue) (Git)