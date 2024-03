Giappone: Mondiali calcio 2026, governo sollecita tifosi a evitare la partita di qualificazione a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno sollecitato i tifosi della nazionale calcistica del Paese a non tentare di visitare la Corea del Nord in visita dell'incontro di qualificazione per i Mondiali di calcio 2026 che si terrà a Pyongyang il prossimo 26 marzo. "Come sapete, la Corea del Nord ha una posizione ostile nei confronti del Giappone, e visitare quel Paese non è raccomandato ai comuni cittadini", afferma una nota pubblicata su X (Twitter) dal ministero degli Esteri giapponese. Le selezioni di Giappone e Corea del Nord si affronteranno per l'accesso al prossimo campionato mondiale di calcio il 21 marzo a Tokyo, mentre l'incontro di ritorno è in programma a Pyongyang cinque giorni più tardi. La stampa giapponese ricorda che Tokyo sconsiglia ai cittadini giapponesi di visitare la Corea del Nord sulla base di una politica di lungo corso, ma non lo proibisce espressamente. Secondo l'emittente televisiva "Nhk", la nazionale di calcio giapponese sarà accompagnata a Pyongyang da una delegazione di 14 funzionari governativi e da alcuni membri della stampa. Tra Giappone e Corea del Nord non sussiste alcuna relazione diplomatica ufficiale. (Git)