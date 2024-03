Usa-Cina: vice inviato clima Duke, progressi su riduzione emissioni metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Stati Uniti e Cina per la riduzione delle emissioni di metano sta progredendo. Lo ha dichiarato ieri il vice inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, Duck Duke, secondo cui Pechino ha l'opportunità di ridurre significativamente le emissioni di metano del suo settore del carbone a costi estremamente limitati. Duke ha ricordato che lo scorso anno le due maggiori potenze mondiali hanno istituito a tal fine un gruppo di lavoro congiunto. "Stiamo effettivamente proiettando assieme questo lavoro", ha affermato il funzionario a margine di un forum sul metano a Ginevra. "Si tratta di un'enorme opportunità data la portata del potenziale di mitigazione in entrambi i Paesi, ma soprattutto in Cina". Il metano è ritenuto la seconda maggior causa dell'effetto serra dopo l'anidride carbonica, e un contributore ancora maggiore nel breve termine. Duke ha elogiato la Cina per gli obiettivi di riduzione delle emissioni del metano di cui si è dotata. (Was)