Molodva: governatrice Gagauzia, non valutiamo secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma della Gagauzia, in Moldova, non sta valutando la possibilità di una secessione. Lo ha detto al quotidiano russo "Izvestia" la governatrice della regione, Evgenia Hutsul. "In realtà non stiamo prendendo in considerazione questa possibilità", ha detto la governatrice. Hutsul ha sottolineato che i gagauzi considerano la Moldavia la loro patria. "L'unica cosa che vogliamo è che la nostra legge sullo status giuridico speciale della regione autonoma Gagauzia entri in vigore e che tutte le leggi adottate siano rispettate", ha detto la governatrice della regione. Hutsul ha affermato che in futuro i disaccordi tra la regione e le autorità moldave “cesseranno e saranno dimenticati”, sottolineando che la Gagauzia è sempre a favore del dialogo. (Rob)