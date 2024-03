Australia-Cina: ministra Esteri Wong, con Wang Yi discussioni su difesa, diritti umani e dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Cina e Australia, rispettivamente Wang Yi e Penny Wong, hanno tenuto oggi a Canberra il settimo dialogo diplomatico e strategico, incentrato su diritti umani, tariffe doganali, difesa e sicurezza regionale. Al termine del colloquio, Wong ha annunciato alla stampa che i due Paesi collaboreranno all’organizzazione di una visita del primo ministro cinese Li Qiang a Canberra nel corso dell’anno, e che lavoreranno per ampliare il dialogo su questioni che riguardano l’Indo-Pacifico, l’energia e il cambiamento climatico. In apertura all’incontro con Wang, la titolare della diplomazia australiana ha dichiarato: “Sono impaziente di parlare francamente degli australiani detenuti in Cina, dei diritti umani, della sicurezza marittima, nonché di questioni regionali e internazionali, come il Pacifico, l'invasione russa dell'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente”. “Il dialogo ci permette di gestire le nostre divergenze. Sappiamo entrambi che non le elimina. L'Australia sarà sempre l'Australia e la Cina sarà sempre la Cina”, ha aggiunto. (segue) (Res)