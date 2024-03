Australia-Cina: ministra Esteri Wong, con Wang Yi discussioni su difesa, diritti umani e dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel resoconto fornito alla stampa, Wong ha affermato di aver espresso all’omologo le “serie preoccupazioni (dell’Australia) per la condotta marittima non sicura (della Cina), il nostro desiderio di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan e nella nostra regione”. Ha inoltre sollevato il caso dello scrittore e blogger Yang Hengjun, accusato di spionaggio e condannato a morte con sospensione della pena da un tribunale di Pechino il mese scorso. La titolare della diplomazia australiana ha inoltre fatto sapere che due panda presi in prestito dalla Cina nel 2009 potrebbero prolungare la loro permanenza nello zoo di Adelaide anziché essere restituiti quest’anno. Quella di Wang è la prima visita di un ministro degli Esteri cinese in Australia dal 2017. (Res)