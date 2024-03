Ucraina: Kuleba visiterà l'India questo mese per promuovere la formula di pace di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, visiterà l'India alla fine di marzo per promuovere in quel Paese il Piano di pace di Kiev. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dal quotidiano "The Hindu". Quella di Kuleba sarà la prima visita di alto livello di un funzionario ucraino in India dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, nel 2022. Secondo le fonti citate dal quotidiano, Kuleba intende discutere anche le attività di "finte agenzie di reclutamento russe" che tentano di arruolare cittadini indiani per combattere nel Paese aggredito, e la partecipazione di alcuni cittadini indiani non residenti al conflitto in Ucraina tra i ranghi delle forze russe. L'India mantiene una posizione neutrale in merito al conflitto, e Kuleba ha più volte accusato Nuova Delhi di ignorare le sanzioni occidentali contro la Russia, da cui l'India ha intensificato gli acquisti di petrolio greggio e altri idrocarburi. (Inn)