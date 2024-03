Australia-Cina: ministri Esteri discutono linee di comunicazione su questioni marittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha inoltre chiesto a Canberra un “ambiente imprenditoriale equo, imparziale e trasparente” per le imprese cinesi che operano in Australia. Negli ultimi dieci anni, le relazioni bilaterali hanno attraversato “alti e bassi”, che hanno permesso ai due Paesi di maturare una “preziosa esperienza”, ha detto Wang. Il principio fondamentale per lo sviluppo delle relazioni Cina-Australia è “insistere sul rispetto reciproco, continuare a persistere nella ricerca di un terreno comune accantonando le divergenze, persistere nella ricerca di vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti”, ha aggiunto. Il titolare della diplomazia cinese ha ribadito che il suo Paese “non interferisce mai negli affari interni dell'Australia, rispetta il suo sistema politico e il percorso scelto dalla nazione. Allo stesso modo, auspica che la controparte possa continuare a onorare gli impegni assunti sin dall’instaurazione dei rapporti diplomatici e rispettare la sovranità, la dignità e le legittime preoccupazioni della Cina, oltre che gestirle adeguatamente”. (segue) (Cip)